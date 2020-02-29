"Сильно плакала": изменившаяся до неузнаваемости Цыганова ринулась в храм

56-летняя певица отчиталась о походе в божий дом. Артистка сообщила, что послушала хорошую проповедь священника.
По словам артистки, люди склонны хотеть все и сразу. "Помолились один раз, другой ...бросили и забыли ,,,, а молитва должна быть настойчивой, постоянной , я конечно говорю и подразумеваю духовное совершенство , безумный мир уводит человека в сторону....подальше от истины (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – рассудила Вика в личном "Инстаграм".
Артистка пожелала подписчикам солнца в душе. Цыганова призвала народ провести день с благодарностью.
Также вокалистка опубликовала фото. В кадре она позирует на фоне амвона. Поклонники не сразу узнали знаменитость. Одна из обывательниц отметила, что артистка выглядит не так как всегда.
Вика Цыганова нашлась с ответом. "А почему я должна быть похожа? Я плакала, не выбирала правильных поз", – написала артистка. После этого знаменитость добавила, что на одной из служб "сильно плакала за добрых людей".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Кого еще тошнит от стариков?..
Россия
Хотел сына, а родилась дочь
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Кто кем работает
Младшие дети Аллы ее родные или это дети мужа?
Каким именем никогда не назвали бы сына?