Известного актера задержали по подозрению в сбыте наркотиков

19 февраля актер Александр Городник был задержан в одном из поселков Московской области. При досмотре полицейские обнаружили у него 90 таблеток запрещенного вещества, сообщает "Комсомольская правда".
По версии правоохранителей, Городник собирался продать наркотики. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют, кто хотел приобрести запрещенные вещества.
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