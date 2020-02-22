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Шоу-бизнес

"Седая вся": изменившаяся Бородина напугала россиян

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина выложила новое селфи в свой инстаграм-аккаунт. Многих напугали изменения во внешности телезвезды. 
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Девушка опубликовала снимок, на котором она изображена в машине. Алые губы ведущей сочетаются с цветом салона автомобиля. "Красная помада как тебе я рада (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов. – Прим. ред.)", – написала девушка.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Однако многие обратили внимание вовсе не на яркую деталь макияжа, а на волосы Ксении Бородиной. Некоторые заподозрили, что у ведущей "Дома-2" начался процесс старения шевелюры. "Опять седая вся", "Как будто поседела , не очень хорошо", "Старая леди... получилась .не.верь.комплиментам лицемеров вокруг тебя тучи", "Волосы как будто седые", – написали фолловеры в комментариях.

Также многие отметили, что последнее время Ксения Бородина перебарщивает с фильтрами – девушка старается вести микроблог в единой цветовой гамме. "Все последние фотографии очень заретушированы и обработаны. Это немного отталкивает своей неестественностью", "У этого лица есть хоть что то свое?", "На себя не похожая", "Зачем так фотошопить? Как восковая!" – возмутились люди. 

Напомним, накануне телеведущая набросилась на подписчиков. Некоторые позволили себе неосторожность спросить, не пора ли ее мужу Курбану Омарову показать, что тот работает, а не сидит на шее у жены. Ксения Бородина взорвалась и настрочила гневные сообщения в "Сторис", отметив, что в праве ставить на место любого, кто лезет в ее семью. 

    Автор: 22 февраля 2020, 02:19
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