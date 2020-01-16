"Макароны на голове": Бородина села в лужу в нежном платье

Фанаты нередко консультируются со звездой отечественного шоу-бизнеса о том, как носить ту или иную деталь гардероба. Кроме того, Ксения часто делится с поклонниками новыми приобретениями. Так на Новый год медиаперсона порадовала себя сережками с бриллиантами и стильным купальником.
Впрочем, и у Бородиной были неудачные образы, особенно в начале карьеры, сообщает издание Teleprogramma.pro. Снимком одного из них знаменитость поделилась со своими поклонниками. В кадре, опубликованном в Сети, тогда еще 22-летняя звезда позирует в нежном белом платье с глубоким декольте и с кудрявыми волосами, которые обильно сбрызнули лаком для укладки.
"Я часто думаю, что было у меня в голове (хотя мне было-то 22), но у этих стилистов. Розовые тени и макароны на голове", – подписала фотографию Ксения.
Кроме того, она ответила на вопрос одного из фанатов, что бы она никогда не надела. К удивлению аудитории, Бородина опубликовала снимок Дженнифер Лопес. На нем зарубежная артистка облачена в пышное бело-изумрудное платье с огромным золотым бантом. Певица присутствовала в этом наряде на вручении премии "Золотой глобус". "Ну жесть, а не платье", – прокомментировала образ Ксения.
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