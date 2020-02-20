"Это сводит меня с ума": легендарный музыкант мучается от страшных болей

Британский рок-музыкант Оззи Осборн признался, что страдает от сильных болей из-за старой травмы шеи. О своем состоянии певец рассказал в интервью таблоиду The Sun.
В 2019 году артист упал в туалете, что усугубило его самочувствие. "Помню так, будто это произошло вчера. Я лежал там тихо и спокойно и думал: „Ну все, Оззи, тебе конец", – цитирует музыканта телеканал "360".
Однако, как оказалось, это не единственная беда, которая обрушилась на Осборна. Ранее музыкант боролся с воспалением легких, инфекцией в руке и даже перенес операцию. "Это сводит меня с ума", – подчеркнул артист.
Напомним, в середине января этого года участник группы Black Sabbath сделал сенсационное заявление в эфире программы Good Morning America. Осборн сообщил, что врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона. Музыкант отметил, что устал скрывать это известие от поклонников.
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