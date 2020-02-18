Второй развод за неделю: родные нанесли новый удар Елизавете II

Племянник британской королевы Давид Армстронг-Джонс объявил о разводе со своей женой Сереной Стэнхоуп. Супруги прожили в браке 26 лет, сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на зарубежный таблоид The Mirror.
Причина разрыва не разглашается. Племянник Елизаветы II попросил журналистов уважать его частную жизнь и неприкосновенность семьи.
Напомним, 11 февраля о расставании с женой сообщил старший внук монарха Питер Филлипс. Инициатором развода выступила его супруга Отэм Келли. Бывшие возлюбленные пообещали сохранить дружеские отношения ради совместного воспитания двоих детей.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
ЛИОНУ на мыло
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?