Бывший муж Кати Семеновой добил себя на диване у Бориса Корчевникова

В этом году Михаилу Церишенко исполнится 60 лет. В связи с предстоящим событием комедийный актер дал откровенное интервью. Он вспомнил о бывших женах. Первый брак был заключен в студенчестве и продлился три года. Во втором у Церишенко родился сын. Третьей супругой артиста стала Катя Семенова. Они прожили вместе 25 лет, однако измена (по слухам, не одна) стала причиной расставания.
Актер принципиально не хочет обсуждать личную жизнь в шоу, хотя, по его словам, такие предложения поступали. За откровения предлагали миллион. "Но как потом с этой грязью жить и маме в глаза смотреть?" – задал риторический вопрос Церишенко. Он сделал исключение лишь раз. "К Борису Корчевникову на "Судьбу человека" отважился сходить, чтобы точку поставить и добить самого себя", – признался артист.
Михаил считает себя виноватым перед бывшей женой. "Я очень скучаю по ней и желаю всего самого лучшего и светлого. Поверьте, она этого достойна", – цитирует Церишенко "Экспресс газета".
Он отметил, что получает предложения не только рассказать об отношениях с Катей Семеновой, но и пооткровенничать о бывшем начальнике по театру "Кривое зеркало" Евгении Петросяне и Елене Степаненко, чей развод не дает покоя журналистам. "На эту глупость и подлость я абсолютно не способен", – отрезал актер.
Сейчас Михаил Церишенко живет на даче, которая досталась ему после развода с Катей Семеновой. В личной жизни штиль, единственная отрада – работа. "Может, не так много, как хотелось бы, но это та соломинка, за которую я отчаянно хватаюсь. Иначе бы с ума сошел, а надеюсь, мне еще рановато", – заключил комедиант.
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