Приняла решение рожать: Катю Семенову поставили перед чудовищным выбором

В конце 80-х певица Катя Семенова была на пике популярности. Ее хиты "Школьница", "На минутку", "Последнее танго" гремели на всю страну. Однако мало кто знает, что артистка в то время переживала непростой период. Звезду поставили перед чудовищным выбором.

В 1985 году Семенова забеременела. В тот момент ее карьера была на взлете, от певицы многие зависели, поэтому весть о скором материнстве некоторые коллеги восприняли негативно.

"Начальство моей организации – мужчины приехали, и стали меня уговаривать делать аборт. Сказали, ребенок еще будет, сейчас надо работать. Я их послала. Мне казалось, что какой тут может быть выбор", – призналась певица в программе "Наши люди" с Юлией Меньшовой.

Артистка рассказала, что сразу приняла решение рожать. Появление сына Ивана никак не сказалось на карьере артистки.

"Я кормила Ваню до девяти месяцев, а папа все это время говорил, пора выходить на работу, в декрете только тунеядки сидят. И как я только закончила кормить, буквально дней через пять-семь я улетела на Дальний Восток на гастроли", – вспоминает знаменитость.

В разъездах Семенова очень скучала по своему мальчику, поэтому всегда возила с собой его фото. Артистка признается, что иногда, после концерта, сидя в холодном гостиничном номере, она заливалась слезами, глядя на снимок наследника.

Иван стал единственным ребенком Екатерины Семеновой. Отпрыск звезды посвятил себя кинематографу, став продюсером и звукорежиссером.