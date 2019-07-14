"Я снова люблю и любима": Катя Семенова готовится к свадьбе
"После развода жизнь задалась неожиданно здорово, – улыбается певица. – Сегодня много езжу, работаю за большие деньги, участвовала в шоу "Три аккорда" на Первом канале, правда, меня два месяца уговаривали. Но в итоге сама ни единого выпуска не видела – не люблю рассматривать себя по телевизору".
Катя уверяет, что творческий жизненный путь выбрала не сразу. "С детства я терпеть не могла заниматься музыкой и артисткой не хотела быть настолько, что когда меня в 11 лет утвердили на роль в фильме Ролана Быкова, я изуродовала, покалечила себя, чтобы не ехать на пробы, – вспоминает она. – Если бы я не стала певицей, то, думаю, могла бы работать ветеринарным врачом или связистом – могу всегда кого угодно и с кем угодно связать".
Сегодня Семенову называют завидной невестой, но она говорит, что напрасно. "Я несвободна, снова люблю и любима! У меня появился новый возлюбленный! Но больше вам ничего не скажу, – кокетничает популярная артистка. – А с предыдущим мужем мы не общаемся совсем, даже с праздниками друг друга не поздравляем. Это единственный человек на земле, который для меня не существует". Правда, причину такой категоричности Семенова отказалась раскрыть.
Зато с удовольствием рассказала про наследников. "Внуку Матвею 28 июля исполнится 10 лет, он сейчас на каникулах, а сын Иван уже несколько лет работает звукорежиссером – снимает передачи на детском телеканале, хотя начинал в кино, с картины Станислава Говорухина "Артистка".
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