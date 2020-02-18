Рэпера Гуфа настигла беда

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, сломал два ребра. Из-за серьезной травмы артисту пришлось отменить выступления в нескольких городах России, сообщает StarHit.
Концертный директор звезды Эдгар Кеосаян поспешил успокоить поклонников. "Бытовая травма. Не надо переживать. Все нормально", – заявил представитель в интервью Пятому каналу. Он добавил, что артист уже восстанавливается и 6 марта даст концерт в Мурманске.
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