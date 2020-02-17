"Лютый интерес к женскому телу": популярный юморист признался в преследовании девушек

Семен Альтов в программе "Судьба человека" сделал неожиданное заявление. Оказывается, он был очень застенчивым юношей, поэтому выбирал весьма сомнительные способы ухаживания.

В молодости будущий сатирик занимался боксом. Секция, куда он ходил, была устроена довольно странным образом – получалось, что парни могли подглядывать за девушками. "Представьте, нам 14, 15, 16 лет – какой лютый интерес к женскому телу! Рядом с рингом был душ, где после соревнований мылись девушки. Дверь в женскую раздевалку была в дырочках на разной высоте, в зависимости от роста спортсмена", – поделился пикантными воспоминаниями Семен Альтов. Артист лукаво отметил, что у него тогда было ощущение, что дамы были в курсе отверстий для подсматривания и ничего с этим не делали.

Однако это было не единственное развлечение молодого парня. Юморист признался, когда учился в институте, очень стеснялся знакомиться с противоположным полом. У Семена Альтова был довольно пугающий способ показать свою заинтересованность. Если ему кто-то нравился, он мог месяцами наблюдать за ней. В итоге на знакомство будущий артист все-таки решался, однако тоже весьма странно.

"Я подхожу к очередной "жертве", достаю билет, протягиваю и спрашиваю: "Вы не хотите сходить со мной на органный концерт?" Более испуганного лица я не видел в жизни", – вспоминает свою неопытность сатирик.

Пожалуй, подобные "ухаживания" в современном мире точно не сработали бы. Вероятно, девушка, за которой несколько месяцев наблюдает незнакомец, уже бы обратилась в полицию.