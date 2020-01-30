Фальшивая грудь: Михалкову вывели на чистую воду

Подчиненные звезды "Уральских пельменей" выдали правду о размере груди актрисы. Пост-разоблачение появился в инстаграм-аккаунте девушки.
Авторы сообщили, что ухищрение с визуальным увеличением использовалось артисткой и на сцене. "В общем, про главный обман 21-го века. Точнее про пуш-ап. Эта хитрая уловка постоянно использовалась Юлией на сцене в ролях знойных и роковых красоток", – написали шутники. Также менеджеры рассказали, как достигался желаемый размер: "До сих пор свежи воспоминания, как за кулисами весело и задорно мы с костюмерами мастерили ей и четвертый, и даже пятый размер. Свои технологии были".
Звезда "Уральских пельменей" Юлия сейчас занимается несколькими сольными проектами и работает телеведущей. Недавно она улетела в Америку, где начала писать книгу. На ее страницах она расскажет о закулисье популярного шоу.
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