Иван Ургант после жуткого скандала назвал Дмитрия Тарасова крысой

Иван Ургант прокомментировал новость о техасском зоопарке, который придумал оригинальную акцию на День влюбленных. Сотрудники предложили посетителям назвать таракана или грызуна именем бывшего избранника и скормить его животным.
"14 февраля в зоопарке совершенно точно можно будет встретить замороженную крысу Тарасов, мышь Брэдли и таракана Евгения Вагановича", – пошутил Иван Ургант. Знаменитости пока не отреагировали на такое сравнение.
Напомним, ранее Иван Ургант влип в громкий скандал из-за неудачной шутки в эфире рождественского выпуска своего шоу. История вызвала широкий общественный резонанс, и ведущему пришлось извиняться перед верующими.
Как писали "Дни.ру", выпуск скандальной передачи, гостем которого стал французский и российский актер Жерар Депардье, был удален из ютуб-канала шоу. Все началось из-за того, что Иван Ургант и артист в телеэфире неудачно пошутили над изображением Иисуса Христа, что вызвало негодование со стороны религиозных активистов.
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