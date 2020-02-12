Известная модель высказалась о домогательствах в Victoria’s Secret

Российская модель прокомментировала слухи вокруг личности бывшего директора по маркетингу бренда. Она выразила некоторое недоумение.

Екатерина Щепкина участвовала в показах знаменитого бельевого бренда. Она решила высказаться по поводу ситуации, которая возникла вокруг Эда Радека – идейного вдохновителя шоу "ангелочков".

Манекенщица отметила, что лично знакома с мужчиной и не раз встречалась с ним за кулисами мероприятия. Девушка призналась, что была крайне удивлена обвинениями, которые ему предъявили другие модели. Как рассказала Екатерина, он производил впечатление приятного человека и всегда собирал девочек перед шоу, чтобы произнести напутственную речь.

По мнению бывшей участницы показов Victoria’s Secret, сложно судить, где заканчивается профессионализм и начинается нечто недопустимое, так как это творчество, которое нельзя оценивать. Слова девушки приводит издание Lenta.ru со ссылкой на телеканал "Дождь".

Напомним, что в начале года американские СМИ заявили о том, что высшее руководство компании L Brands, которой принадлежит бренд Victoria's Secret, много лет скрывала и поощряло своим молчанием жестокое обращение с моделями. В числе тех, кто испытал на себе сексуальные домогательства Эда Разека, была и супермодель Белла Хадид.