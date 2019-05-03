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Май 3, 2019
просмотры: 123

Новые "ангелы" Victoria's Secret

567

Бренд Victoria's Secret решил разнообразить свои знаменитые шоу. В 2019 году на подиум выйдут модели с разным цветом кожи.  Барбаре Палвин 25 лет. Впервые она появилась в шоу в 2012 году, а вернулась лишь спустя 6 лет. Среди "ангелов" у Барбары самые впечатляющие формы.

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