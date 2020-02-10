"На "Оскар" можно было не оголяться": топ-модель закидали камнями за пошлый наряд

Супермодель появилась на красной дорожке The Vanity Fair Oscar’s After-Party – традиционного праздника после завершения официальной части премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Вечеринка по традиции прошла в Центре исполнительских видов искусства в Беверли-Хиллз.
Эмили Ратаковски вышла под вспышки фотокамер в весьма откровенном наряде. На ней была белоснежная юбка в пол с низкой посадкой и минималистичный топ того же оттенка. Волосы девушка уложила легкими волнами, а на лицо нанесла нюдовый макияж. Стоит отметить, что наряд выгодно подчеркнул пресс и прекрасно оттенил смуглую кожу модели.
Российские пользователи "Инстаграм" не оценили столь откровенного образа Ратаковски. Как отметили фолловеры, это совершенно неподобающий костюм даже для "афтерпати" престижной премии.
"Она так боится, что если не разденется, под тканью не заметят ее талию и грудь", "Ну уже на "Оскар" можно было б не оголяться", "Как на пляже", – приводит возмущенные комментарии людей Пятый канал, ссылаясь на "Инстаграм" издания Peopletalk.
Впрочем, некоторые посчитали, что имея такие роскошные данные, можно и обнажиться: "Но тело красивое же!", "Может себе позволить".
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