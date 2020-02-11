Голова как шар: раскрыта страшная болезнь принца Гарри

Недавно стало известно, что младший внук королевы решил побороться с наследственностью и бросить вызов еще и своему облысению – вот что значит бунтарь! Уильям, его старший брат, уже лишился густой юношеской шевелюры, а не так давно открыл для себя любимую стрижку всех лысеющих – почти под ноль.
После того как герцог женился на американской актрисе Меган Маркл, волос на голове у него поубавилось. И к ужасу мужчины, жена даже начала над ним подтрунивать по этому поводу. Гарри признался друзьям в своем страхе быть брошенным супругой, если потеряет все волосы.
Частная клиника Philip Kingsley Trichological занимается лечением алопеции, или, простыми словами, облысения. Принца не так давно заметили у входа в заведение. Как рассказали работники медучреждения, у герцога есть все основания, чтобы просить о помощи. Кстати, стоит отметить, услуги клиники стоят недешево, сообщает The Sun.
Делать трансплантацию волос Гарри пока не собирается, но активно пользуется препаратами, которые ему выписали вPhilip Kingsley Trichological. Говорят, манипуляции уже принесли заметный эффект, и шевелюра на голове внука Елизаветы II стала намного гуще.
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