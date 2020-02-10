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Смерть подорвала здоровье принца Гарри

Принц Гарри. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Принц Гарри и Меган Маркл впервые после отказа от королевского титула явились на конференцию. Она состоялась 6 февраля в пятизвездочном отеле 1 Hotel South Beach в Майами.
прочитано 970 раз

Во время заседания герцог Сассекский сделал шокирующее заявление. Оказывается, на протяжении последних трех лет он регулярно обращается за психологической помощью к специалисту.

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Супруг Меган Маркл пытается проработать детские травмы, которые до сих пор угнетают его. Причиной душевных переживаний стала смерть матери – принцессы Дианы. Она скончалась в 1997 году в результате автокатастрофы. На тот момент Гарри было всего 12 лет.

"Гарри признался, что последние три года ходит к психологу, чтобы пережить утрату. Он говорил о детских травмах, которые пытается проработать со специалистом", – приводит слова инсайдера Page Six.

Кроме того, принц Сассекский объяснил свое решение отказаться от титула. "Он не хочет, чтобы Меган и его сын Арчи прошли через то, что он пережил в детстве", – поведал анонимный источник. Самым важным в жизни внука королевы Елизаветы II является безопасность и спокойствие его жены и сына, сообщает РИА ФАН. Поэтому принц Гарри не жалеет о снятии с себя полномочий.

10 февраля 2020, 14:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Назван настоящий отец принца Гарри

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
НК
Если бы он этого хотел,о чём говорит, то по-хорошему бы с бабушкой поговорил что хочет свалить их страны,но ведь он плюнул бабушке в лицо показав что она никто и её мнение значения не имеет.Бабушка не будет мстить,потому что этот повтор для неё как урок ,который она неправильно прошла с принцессой Дианой, но он получит от предков .рода.
Пошёл на поводУ у этой, очень непростой особы. Жаль его . Вот она скоро пойдёт в артистки. Она слишком вольная. Это сломает ему жизнь.
НК
Ответить
Если бы он этого хотел,о чём говорит, то по-хорошему бы с бабушкой поговорил что хочет свалить их страны,но ведь он плюнул бабушке в лицо показав что она никто и её мнение значения не имеет.Бабушка не будет мстить,потому что этот повтор для неё как урок ,который она неправильно прошла с принцессой Дианой, но он получит от предков .рода.
1

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