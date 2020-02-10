Смерть подорвала здоровье принца Гарри

Во время заседания герцог Сассекский сделал шокирующее заявление. Оказывается, на протяжении последних трех лет он регулярно обращается за психологической помощью к специалисту.
Супруг Меган Маркл пытается проработать детские травмы, которые до сих пор угнетают его. Причиной душевных переживаний стала смерть матери – принцессы Дианы. Она скончалась в 1997 году в результате автокатастрофы. На тот момент Гарри было всего 12 лет.
"Гарри признался, что последние три года ходит к психологу, чтобы пережить утрату. Он говорил о детских травмах, которые пытается проработать со специалистом", – приводит слова инсайдера Page Six.
Кроме того, принц Сассекский объяснил свое решение отказаться от титула. "Он не хочет, чтобы Меган и его сын Арчи прошли через то, что он пережил в детстве", – поведал анонимный источник. Самым важным в жизни внука королевы Елизаветы II является безопасность и спокойствие его жены и сына, сообщает РИА ФАН. Поэтому принц Гарри не жалеет о снятии с себя полномочий.
Популярные темы форума
Отказался встречаться с жирной
Обслуживающий персонал в России это жесть.
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Хочу бросить с детьми жену
90%Россиян поддержали поправки в конституции,вообше только ,что услышала ,от вас.
Малахов собирает грязь
Я хочу любви
плохо стоит
Соседи громко ругаются