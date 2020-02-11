Странный "фетиш": Топалов прилюдно загадил ковер

Некоторые звезды удивляют фанатов небанальными увлечениями. Недавно и Влад Топалов раскрыл подробности тайного наслаждения.

В инстаграм-аккаунте певец признался, что у него есть своеобразный фетиш, причем довольно необычный. Мужчина испытывает особое наслаждение, когда полирует ботинки до зеркального блеска. "Я обожаю чистить свою обувь сам! Люблю, когда обувь идеальна", – рассказал Влад Топалов.

В качестве доказательств он выложил короткий ролик, на котором видно, как муж Регины Тодоренко орудует щеткой. Поклонники удивились не увлечению артиста, а тому, что мужчина занимается этим в не совсем подходящем месте. "Смотрела и переживала за светлый коврик", "Владик, ну зачем же на ковре?", "Теперь коврик в химчистку отдай!", "Не практично чистить обувь на коврике", – написали они в комментариях.

"Как я Вас понимаю! У меня прям "пунктик" по этому поводу. Терпеть не могу, когда у человека грязная обувь. За обувью нужно однозначно ухаживать!" – поделилась своими соображениями один из фолловеров.



Да уж, чем только не займешься, пока жена и ребенок на Мальдивах! Напомним, ранее стало известно, что Регина Тодоренко забрала сына Михаила и уехала без Влада Топалова на отдых.