"Скальпели и кровь": Топалов рассказал о двух операциях

На опубликованном в микроблоге снимке артист позирует с эластичным бинтом. Мужчина сфотографировал себя крупным планом. Лицо исполнителя выражает крайнюю степень неудовольствия от сложившейся ситуации. Его волосы растрепаны.
"Две недели 2020 – две операции!!!! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!!!!!!", – посетовал на беду Топалов в своем инстаграм-аккаунте. Он обратился к главному зимнему волшебнику с просьбой.
"Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!! С Благодарностью, в любом случае, за свою семью, твой Я!!!!" – подытожил Влад.
Поклонники удивились неожиданному заявлению, ведь до этого Топалов не жаловался на здоровье. Они пожелали певцу скорейшего выздоровления. Некоторые подчеркнули, что супруг Тодоренко сможет отдохнуть за то время, которое проводит в больнице.
"Дед Мороз : "Дорогой Владик! Я хорошо помню твои желания, записки читал. Для их воплощения требуется больше сил и времени, поэтому я дал тебе возможность остановиться, отдохнуть и подумать еще раз над задуманным. Писать текст и есть бумажку дважды не надо. Я и так тебя услышу. И береги себя!" – написал один из поклонников Влада. Знаменитость поблагодарил фаната за мудрые слова.
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