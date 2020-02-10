Загробный клип: новое видео умершего Децла вызвало недоумение

Ирина Толмацкая ведет инстаграм-блог, в котором периодически публикует заметки, посвященные сыну. Сегодня женщина поделилась с подписчиками радостью: в ближайшее время в Сети появится ролик на одну из песен исполнителя.
"Новая эра творчества начинается. К. Толмацкий", – лаконично подписала пост мать артиста. Точная дата выхода пока не сообщается, а на вопрос поклонников Ирина ответила лишь многообещающее "скоро".
Недоумевающие подписчики начали гадать, что же их ждет в новом видео и каким бы его хотел увидеть сам артист, если бы до сих пор был жив. "Тот самый пластилиновый клип, идею которого Кирилл придумал еще три года назад. Интересно, какую песню он представлял себе тогда... Почему-то думается, что именно Fibonacci. Какое-то большое внимание и особое значение он отвел этой песне", – написал один из фолловеров размышления насчет будущего видео.
Также люди в комментариях искренне поблагодарили мать Децла за то, что та продолжает миссию своего сына и делает все, чтобы его творчество продолжило жить в сердцах людей.
Напомним, Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался 3 февраля 2019 года после концерта в одном из ижевских клубов. После выступления рэперу стало плохо, ему вызвали скорою, но медики уже не успели помочь 35-летнему мужчине.
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