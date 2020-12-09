Оправившегося от страшной болезни Ширвиндта выписали из больницы

25 ноября художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт был экстренно госпитализированы в одну из московских больниц с вирусной пневмонией. Изначально состояние артиста оценивали как тяжелое, однако позднее ситуация значительно улучшилась.



Директор театра Мамед Агаев сообщил "ТАСС", что Александр Анатольевич полностью здоров, и врачи отпустили его домой. Ранее артист сообщал, что покинет больницу 7 декабря, однако позднее рассказал, что они с женой планируют задержаться, хотя чувствуют себя хорошо.

Напомним, сын артиста Михаил Ширвиндт подтвердил, что у его отца Covid-19, проходящий в легкой форме. Его матери тоже диагностировали злосчастный вирус, однако болезнь прошла бессимптомно.

"В принципе, с такими симптомами лечатся дома, но, учитывая, что папа, уже не свежий, как и мама, решили поместить их в больницу, где они получают все необходимые терапевтические услуги", – рассказал Михаил журналистам "Дни.ру".

Во время пребывания в больнице Ширвиндт резко высказался о биографических сериалах. Он сообщил, что терпеть не может большую часть того, что создают соотечественники, так как многих из их героев знал лично и достаточно близко. "Все эти сериалы – нищенские потуги, подделки, с псевдодокументальным ореолом", – считает Александр Анатольевич.

