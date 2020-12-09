Яковлева раздавлена смертью близкого человека

59-летняя звезда похоронила близкого человека и посвятила матери пост в "Инстаграм". По словам Алены Яковлевой, мужчины падали перед ней ниц, а родные стояли навытяжку.
Женщину уважали, любили, побаивались и преклонялись. Разбитая горем актриса поблагодарила Бога за то, что прожила жизнь рядом с таким удивительным человеком. По ее словам, ее мама обладала обостренным чувством гордости и чести, а также нежеланием прощать предательства.
В семье женщину называли "королева-мать". По мнению Алены Яковлевой, что завышенные требования к окружающим не делали ее мать счастливой. Но последние годы жизни она сильно изменилась в характере, превратившись в трепетного, нежного и любящего "ребенка". Она стала называть мамой свою дочь.
Из-за трагедии в семье Алена Яковлева ощутила, какими заботливыми и любящими людьми она окружена. В трудный период актрису поддерживают друзья и коллеги. Скорбит о бабушке и дочь знаменитости Мария. Она поделилась своими эмоциями и призналась, что та играла особенную роль в ее жизни.
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