В смерти известной актрисы обвиняют ее сына

Тело знаменитости было найдено 2 декабря в ее квартире на Мосфильмовской улице. Обнаружил Нину Акимову приемный сын, придя ее навестить. На программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым телеканала "Россия 1" он рассказал, что днем покормил актрису, спросил, как она себя чувствует, дал ей таблетки, и женщина уснула.
Потом Решетов ушел к соседу. Вернувшись, он обнаружил, что Нина Акимова мертва. Для мужчины ее смерть стала шоком, он тут же вызвал скорую помощь. По словам Алексея, у его матери пытались отнять квартиру.
Известно, что звезда написала генеральную доверенность на сына, поскольку страдала от болезни Паркинсона, но еще сохраняла ясность ума. Помимо квартиры, у актрисы осталась дача.
Однако в окружении Нины Акимовой о ее сыне отзываются отрицательно. Консьержка дома, где жила знаменитость, заявила, что Алексей регулярно забирал пенсию матери и избивал ее. По словам женщины, Решетов не работает и пьет.
Алексей же уверяет, что консьержка пытается его оговорить. Ранее Нина Акимова попадала в Боткинскую больницу с травмами. Но, по словам сына, женщина просто упала.
Актриса Ирина Леонова запомнила ее слабой, с вечными синяками. По ее словам, актриса даже не выходила из комнаты в туалет. Леонова жила в квартире звезды экрана, и у нее завязался роман с Алексеем. Женщина отметила, что однажды сожитель ее толкнул, она упала и ударилась скулой об стену.
В октябре этого года Леонова и Решетов расстались. По ее словам, сын Нины Акимовой выгнал ее из дома. По словам артистки, когда она в последний раз видела коллегу, та говорила ей, что опасается за свое здоровье.
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