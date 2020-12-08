Звезду фильма "Весна на Заречной улице" не могут похоронить по-людски

Нина Иванова запомнилась зрителям по яркой роли в картине "Весна на Заречной улице". Девушку тогда называли идеалом женской красоты и пророчили большую карьеру в кино. Однако умерла артистка в одиночестве.

Актриса скончалась во сне у себя дома. Тело обнаружил сосед, который решил наведаться к приятельнице в гости. Он долго звонил в дверь, но никто не открывал.

В прошлую пятницу тело Нины Ивановой кремировали. На прощании с артисткой были только соседи и знакомые – родственники не пожелали прийти. Деньги на похороны собирали всем домом. "Еще не похоронили, когда это произойдет – пока не ясно, ждем прах из крематория, – сообщила руководитель социального отдела Гильдии актеров России. Как отметили в организации, место под урну выделили на Алексеевском кладбище.

Также выяснилось, что у Нины Ивановой есть внучатая племянница. Женщина объявилась почти сразу после известия о смерти. Она претендует на квартиру покойной на проспекте Мира. Вероятно, денег на похороны у родственницы не нашлось.

Нина Иванова не была профессиональной актрисой, как-то раз девочка случайно попала на съемочную площадку. Всего в фильмографии знаменитости около десятка ролей, но есть одна, за которую ее до сих пор обожают поклонники. В картине "Весна на Заречной улице" артистка воплотила на экране светлый образ учительницы, которая готова дарить знания суровым рабочим в вечерней школе. Дуэт с Николаем Рыбниковым запомнился зрителям на десятилетия.

Последние годы Нина Иванова вела затворнический образ жизни. Актриса много болела и мало с кем общалась. В основном к ней приходили только соседи и соцработники. За несколько дней до смерти звезда советского кино легла в больницу с бронхитом, но на выходных отпросилась домой помыться.