Звезду фильма "Весна на Заречной улице" не могут похоронить по-людски

Актриса скончалась во сне у себя дома. Тело обнаружил сосед, который решил наведаться к приятельнице в гости. Он долго звонил в дверь, но никто не открывал.
В прошлую пятницу тело Нины Ивановой кремировали. На прощании с артисткой были только соседи и знакомые – родственники не пожелали прийти. Деньги на похороны собирали всем домом. "Еще не похоронили, когда это произойдет – пока не ясно, ждем прах из крематория, – сообщила руководитель социального отдела Гильдии актеров России. Как отметили в организации, место под урну выделили на Алексеевском кладбище.
Также выяснилось, что у Нины Ивановой есть внучатая племянница. Женщина объявилась почти сразу после известия о смерти. Она претендует на квартиру покойной на проспекте Мира. Вероятно, денег на похороны у родственницы не нашлось.
Нина Иванова не была профессиональной актрисой, как-то раз девочка случайно попала на съемочную площадку. Всего в фильмографии знаменитости около десятка ролей, но есть одна, за которую ее до сих пор обожают поклонники. В картине "Весна на Заречной улице" артистка воплотила на экране светлый образ учительницы, которая готова дарить знания суровым рабочим в вечерней школе. Дуэт с Николаем Рыбниковым запомнился зрителям на десятилетия.
Последние годы Нина Иванова вела затворнический образ жизни. Актриса много болела и мало с кем общалась. В основном к ней приходили только соседи и соцработники. За несколько дней до смерти звезда советского кино легла в больницу с бронхитом, но на выходных отпросилась домой помыться.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Подросток
Мне 14 лет и у меня большая грудь
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Какая должна быть женская грудь?