Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь

Проститься с артистом в театр "Ленком" 29 октября пришло множество поклонников его таланта. Переполненные скорбью, общим горем и уважением к памяти Николая Караченцова, люди приносили цветы и выражили соболезнования. Отпевать актера будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Похоронят Караченцова на Троекуровском кладбище.