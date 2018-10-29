Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь

Проститься с артистом в театр "Ленком" 29 октября пришло множество поклонников его таланта. Переполненные скорбью, общим горем и уважением к памяти Николая Караченцова, люди приносили цветы и выражили соболезнования. Отпевать актера будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Похоронят Караченцова на Троекуровском кладбище.
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