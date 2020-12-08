"А щеки откуда?": жена Игоря Николаева стала копией другой актрисы

Юлия Проскурякова – актриса и певица. Совместно с мужем Игорем Николаевым, за которого вышла в 2010 году, она записала совместный музыкальный альбом, а также снялась в нескольких фильмах. Юля участвует в телевизионных проектах и шоу, иногда появляется на "Песне года". Сейчас ей 37 лет. В 2015 году Юлия Проскурякова родила Игорю Николаеву дочь Веронику.
Несмотря на пандемию коронавируса, карьера актрисы Юлии Проскуряковой продолжает развиваться. Недавно она выступила на сцене театрального ВУЗа и оказалась копией другой актрисы.
"Марья Львовна. "Дачники". Гитис", – написала Юлия Проскурякова под фото в своем "Инстаграм".
Поклонники пришли к выводу, что она стала абсолютно похожа на Ирину Муравьеву. Прическа, выражение лица и очки на носу – все напомнило о гениальной актрисе. "А щеки откуда? На фото разве вы?"; "Гениальное перевоплощение!" – написали фолловеры.
Юлия Проскурякова наслаждается получением высшего образования. Она активно делится своими успехами с поклонниками. Недавно актриса сдала зачет по фехтованию. Взамен на радость студенчества Проскурякова отдает немало своего свободного времени, которое могла бы провести с семьей.
Однако муж звезды певец Игорь Николаев благосклонно относится к начинаниям супруги. Правда, он хотел бы, чтобы она подарила ему еще одного ребенка. Но Николаев понимает, что сейчас на это у актрисы времени нет.
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