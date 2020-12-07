Появились подробности состояния госпитализированного с коронавирусом Угольникова

Симптомы ковида у Игоря Угольникова появились две недели назад. Заслуженный артист России перестал чувствовать запахи, у него появились слабость, кашель и повысилась температура тела.
Благодаря компьютерной томографии стало ясно: у Угольникова двусторонняя пневмония. Артист также сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Игорь Станиславович находится под присмотром медиков. Состояние актера оценивалось как средней степени тяжести.
В беседе с "Пятым каналом" исполнительный продюсер проектов Угольникова Павел Смирнов подтвердил, что у артиста обнаружили коронавирус. Когда актера выпишут из медучреждения, пока неизвестно. По словам Смирнова, Игорь Станиславович уже пошел на поправку и чувствует себя хорошо.
Напомним, академик международной академии телевидения и радио Игорь Угольников является заслуженным артистом России с 2016 года. За всю карьеру он принял участие в съемках десятков фильмов (как в художественных, так и в документальных), а также телевизионных проектов (шоу "Оба-на!", "Добрый вечер", "Доктор Угол" и другие).
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