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Появились подробности состояния госпитализированного с коронавирусом Угольникова

Появились подробности состояния госпитализированного с коронавирусом Угольникова

Игорь Угольников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
57-летний актер и режиссер Игорь Угольников попал в больницу из-за заражения коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря. Журналистам удалось выяснить, в каком состоянии находится артист.
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Симптомы ковида у Игоря Угольникова появились две недели назад. Заслуженный артист России перестал чувствовать запахи, у него появились слабость, кашель и повысилась температура тела.

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Благодаря компьютерной томографии стало ясно: у Угольникова двусторонняя пневмония. Артист также сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Игорь Станиславович находится под присмотром медиков. Состояние актера оценивалось как средней степени тяжести.

В беседе с "Пятым каналом" исполнительный продюсер проектов Угольникова Павел Смирнов подтвердил, что у артиста обнаружили коронавирус. Когда актера выпишут из медучреждения, пока неизвестно. По словам Смирнова, Игорь Станиславович уже пошел на поправку и чувствует себя хорошо.

Напомним, академик международной академии телевидения и радио Игорь Угольников является заслуженным артистом России с 2016 года. За всю карьеру он принял участие в съемках десятков фильмов (как в художественных, так и в документальных), а также телевизионных проектов (шоу "Оба-на!", "Добрый вечер", "Доктор Угол" и другие).

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Автор: 7 декабря 2020, 17:02 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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