Игорь Угольников показал потрясающую дочь

Известный актер и кинорежиссер Игорь Угольников показал поклонникам свою взрослую и, по его словам, потрясающую дочь Ирину. Наследницу заслуженному артисту России родила его предыдущая жена.

Угольников нечасто балует почитателей рассказами о личной жизни в Instagram, чаще всего он пишет о работе. Больше всего в его микроблоге совместных фото с актрисой Марией Кожевниковой. Она сыграла в фильме "Батальон смерти", продюсером которого является Игорь.

Однако страницу артиста постепенно завоевывает и другая красавица - Ирина Игоревна Угольникова. Светловолосая очаровательная девушка является дочерью актера.

По информации из открытых источников, Ирина родилась во времена первого брака артиста с Наталией Шумилиной.



Очевидно, что девушке повезло – она взяла все лучшее у родителей. "Моя взрослая потрясающая дочь", – не скупится на комплименты Ирине любящий отец.

Фото опубликовано Игорь Станиславович Угольников (@igorugolnikov) Дек 20 2016 в 12:23 PST

Подписчики Угольникова с ним согласны. "Очень красивая)", "Папины глаза и улыбка)))", "Какая красота. На молоденькую Грейс Келли похожа))) Божество наземное", "Похожа на Вас)))", "Такой задорный взгляд!", "Папины глазки👍", "Ира красавица! Вы счастливый отец! Мне очень нравятся фильмы, в которых вы снимаетесь. И Ира прелесть!", "Очень похожа, позитивная девушка👍🕊", "Очень похожа на папу!", – восхищаются комментаторы.

Фото опубликовано Игорь Станиславович Угольников (@igorugolnikov) Июн 23 2016 в 10:11 PDT

К слову, как-то раз Игорь показал всем неравнодушным часть своего особняка. "Осень у крыльца моего дома", – подписал фото Угольников, а его подписчики посчитали, что прихожая оформлена очень стильно. От нее буквально веет уютом.

Фото опубликовано Игорь Станиславович Угольников (@igorugolnikov) Окт 3 2016 в 11:52 PDT

В другой раз кинорежиссер рассказал о своем необычном увлечении – собирательстве статуэток. "Мой подоконник. Может, я и старьевщик, и вся дача этим забита, но теперь уже поздно меняться", – убежден Угольников.