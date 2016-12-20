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Игорь Угольников показал потрясающую дочь
Угольников нечасто балует почитателей рассказами о личной жизни в Instagram, чаще всего он пишет о работе. Больше всего в его микроблоге совместных фото с актрисой Марией Кожевниковой. Она сыграла в фильме "Батальон смерти", продюсером которого является Игорь.
Однако страницу артиста постепенно завоевывает и другая красавица - Ирина Игоревна Угольникова. Светловолосая очаровательная девушка является дочерью актера.
По информации из открытых источников, Ирина родилась во времена первого брака артиста с Наталией Шумилиной.
Очевидно, что девушке повезло – она взяла все лучшее у родителей. "Моя взрослая потрясающая дочь", – не скупится на комплименты Ирине любящий отец.
Подписчики Угольникова с ним согласны. "Очень красивая)", "Папины глаза и улыбка)))", "Какая красота. На молоденькую Грейс Келли похожа))) Божество наземное", "Похожа на Вас)))", "Такой задорный взгляд!", "Папины глазки👍", "Ира красавица! Вы счастливый отец! Мне очень нравятся фильмы, в которых вы снимаетесь. И Ира прелесть!", "Очень похожа, позитивная девушка👍🕊", "Очень похожа на папу!", – восхищаются комментаторы.
К слову, как-то раз Игорь показал всем неравнодушным часть своего особняка. "Осень у крыльца моего дома", – подписал фото Угольников, а его подписчики посчитали, что прихожая оформлена очень стильно. От нее буквально веет уютом.
В другой раз кинорежиссер рассказал о своем необычном увлечении – собирательстве статуэток. "Мой подоконник. Может, я и старьевщик, и вся дача этим забита, но теперь уже поздно меняться", – убежден Угольников.
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