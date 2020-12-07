"Двое из ларца": Леонид Барац впервые показал сына

Леонид Барац похвастался подросшим малышом. Оказывается, новорожденный спас счастье звезды "Квартета И".

Спустя два месяца после появления на свет Марка артист разместил в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта трогательное фото с ребенком. На семейном снимке Леонид Барац лежит на диване, а рядом с ним наследник.

"Двое из ларца, одинаковых торца", – приводит шутливую подпись к кадру 49-летнего артиста "7Дней". Отметим, малыш у актера и его молодой жены Анны Моисеевой родился 10 октября этого года.

Новоиспеченный многодетный отец раскрыл подробности появления малыша. Он сообщил, что сын родился непросто, а Анна держалась молодцом. Примечательно, что годом ранее Леонид Барац развелся с матерью своего сына. Супруги несколько лет жили в гостевом браке. Избранница не захотела перебираться к артисту в Москву, оставшись на Украине.

В окружении звездной пары говорили, что расставание было инициативой артиста. Ведь, живя на две страны, семью сохранить очень трудно. Одновременно с сообщениями о разводе Леонид Барац оказался в центре скандала. Режиссер Роман Каримов заявил, что избранница изменила ему с коллегой. Затем он удалил разоблачающий пост и попросил не беспокоить его бывшую возлюбленную.

Если бы не беременность Анны, его отношения с ней совсем распались. Напомним, Леонид Барац был до нее 20 лет женат на актрисе Анне Касаткиной, которая подарила ему двух дочерей, Елизавету и Еву. Ходили слухи, что Анна Моисеева выступила в качестве разлучницы в паре.