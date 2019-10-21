Известный режиссер погнал в шею возлюбленную после измены с участником "Квартета И"

Режиссер Роман Каримов заявил, что участник "Квартета И" Леонид Барац увел у него девушку. По его словам, актер хорошо знаком и с ним, и с Татьяной, а, значит, умышленно совершил подлый поступок.
О неприятной ситуации режиссер рассказал на своей странице в соцсети "Фейсбук". "Он был в курсе, что мы встречаемся. Девушка моментально выгнана поганой метлой, но что делать с ним?" – цитирует Каримова StarHit.
Спустя время режиссер удалил публикацию. Как он решил поступить с основателем "Квартета И", пока не известно. В комментариях друзья посоветовали Каримову прекратить общение с актером, пишет "Экспресс газета".
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