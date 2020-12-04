"Отдых на диване": Топалов с трудом восстанавливается после падений на "Ледниковом периоде"

Очередной сезон шоу "Ледниковый период" уже подходит к концу. В этот раз продюсеры постарались на славу, и набор количество по-настоящему звездных участников просто перестало укладываться в голове. Владу Топалову повезло чуть меньше, чем его супруге. Для него это шоу уже закончилось.

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