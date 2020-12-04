"Отдых на диване": Топалов с трудом восстанавливается после падений на "Ледниковом периоде"

Однако "Ледниковый период" Влада до конца не отпускает. У нас уже есть пример Ольги Бузовой, здоровье которой проект довел до ужасающего состояния, но и певец не далеко ушел от дивы. В своем блоге в "Инстаграм" он рассказал поклонникам, что ему пришлось несколько раз обращаться к медикам, а также необходимым для него стал протез синовиальной жидкости в суставы. Введение последнего, как известно, является одной из методик лечения артроза. О серьезных травмах исполнителя нигде не сообщалось, однако он сам писал, что он – "рекордсмен по падениям в этом сезоне". В своих историях в социальной сети Влад продемонстрировал подписчикам чек из медицинского центра.
Пару часов назад певец опубликовал милую фотографию с сыном Мишей. На ней папа с ребенком радостно лежат на диване, а Миша увлеченно смотрит куда-то вдаль.
Влад подписал снимок, рассказав, что теперь его ждут три дня покоя, и он точно знает, как их провести:"Муууутииикиии, едаааа и диван с любимой женой! Как говорил В.С.Высоцкий: "это не беда, если болит нога!" Всем на ледовый каток !!! Очень рекомендую!!! Гарантированный отдых на диване! Урррааа, Товарищи!!"(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред).
Напомним, сам Влад Топалов после неудачи в шоу "Ледниковый период" не сказал о проекте ни одного плохого слова. Так поступила и его партнерша фигуристка Елена Ильиных. Не выдержала только супруга певца Регина Тодоренко, которая расплакалась на камеру и рассказала, что случившееся очень ее огорчило.
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