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"Сильная и глубокая связь": психолог объяснил поцелуй в губы Тодоренко и Костомарова

Регина Тодоренко. Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ globallookpress.com
Во время очередного выпуска шоу "Ледниковой период" на Первом канале произошло нечто удивительное, после чего разразился скандал. Замужняя Регина Тодоренко горячо поцеловала в губы своего партнера Романа Костомарова. Зал замер... Теперь за них отдуваются другие и пытаются объяснить произошедшее.
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Психолог Элена Гамаюн объяснила произошедшее в конце выступления на льду между Региной Тодоренко и Романом Костомаровым. По словам специалиста, нельзя исключать возникновения теплых чувств между партнерами. Хотя, как и любые звезды, они любят любой пиар, и это могло быть сделано специально.

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Тодоренко решилась поцеловать партнера несмотря на то, что за этим наблюдал ее супруг Влад Топалов. По словам психолога, в мире шоу-бизнеса романтические отношения между партнерами по проекту неудивительны. К тому же, они работают в очень тесном контакте, а это неминуемо приводит к возникновению определенных эмоций, пишет ФАН. Психолог назвала произошедшее "раппортом".

"Это психологический термин, который означает включенность партнеров. Между ними возникает сильная и глубокая связь", – рассказала Элена Гамаюн.

Она отметила, что если партнеры не смогут испытать подобного, то, скорее всего, у них не получится хороший результат. Эксперт добавил, что часто "раппорт" перерастает в любовь.

Автор: 22 ноября 2020, 17:29 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
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