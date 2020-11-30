Тодоренко разрыдалась из-за ухода Топалова

Регина Тодоренко расстроена уходом Влада Топалова из шоу "Ледниковый период". Телеведущая рассказала о своих чувствах в "Инстаграм".

Если Регина Тодоренко была одной из первых, кто согласился участвовать в новом сезоне шоу "Ледниковый период", то ее супруг Влад Топалов не сразу заинтересовался проектом. Лишь после пробной тренировки с фигуристкой Еленой Ильиных певец решился на эти съемки.

В субботу, 28 ноября, в эфир вышел девятый выпуск "Ледникового периода", который стал для Топалова последним. Они показали наихудший результат, сочли члены жюри. Сам артист не расстроен, в отличие от его супруги, которая даже расплакалась. Регина была уверена, что Влад и Елена дойдут до финала.

Тодоренко внимательно смотрела каждое выступление мужа и переживала вместе с ним. Она гордится Владом, ведь он подошел к делу с любовью, страстью и упорством. Также телеведущая поблагодарила Ильиных за профессионализм и терпение. "Ты знаешь, о чем я", – загадочно сказала Тодоренко фигуристке.

К слову, на днях состоялись съемки десятого выпуска проекта, который выйдет в эфир 5 декабря. Ольга Бузова, которая также принимает участие в шоу, призналась поклонникам, что этот этап был для нее тяжелым. Многие предположили, что телеведущая стала следующей, кто покинул "Ледниковый период", ведь в девятом выпуске она оказалась в номинации на уход.