Сын растет копией Евгения Миронова

Накануне Евгений Миронов поделился с поклонникам видео, снятым на ГУМ-катке. На кадрах запечатлен актер вместе со своим сыном Петей. Увидев камеру, мальчик стал махать рукой и передавать привет. После этого актер подъехал к наследнику и чуть не упал на лед.
На видео Миронов обратился к подписчикам и предложил им посетить ГУМ-каток 10 и 11 января. Таким образом все жалеющие, купив билет, смогут поддержать фонд "Жизнь в движении".
Многие интернет-пользователи проигнорировали приглашение Миронова. Они решили обратить внимание на сына актера, который, по их мнению, растет копией отца. "Взрослеет на глазах", "Растет красавчиком, весь в папу", – написали фолловеры.
Напомним, Евгений скрывал сына несколько лет. По некоторым данным, Петя появился на свет благодаря суррогатной матери. Якобы актер обратился в ту же клинику, что и Алла Пугачева перед рождением двойняшек. Артист предпочитает не комментировать слухи.
Точно известно лишь то, что Евгению Миронову помогает растить сына его сестра Оксана. Пятилетний наследник мало проводит времени со своим отцом. Актер много работает, чтобы Петя ни в чем не нуждался.
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