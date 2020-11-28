"Как на минном поле": Миронов откровенно о страшном недуге

Несмотря на страшный вирус, который изменил жизнь населения всего мира, Евгений Миронов продолжает актерскую карьеру и дает спектакли в Государственном театре Наций. Народный артист сообщил о том, что играл знаменитого политика на сцене с высокой температурой, так как в это непростое время от актеров зависит будущее театра. Поскольку театр – это коллективное творчество, каждый участник труппы имеет огромное значение.
После участия в постановке "Горбачев" Миронова забрала бригада скорой помощи. Впоследствии медики установили, что мужчина болен ковидом и его состояние здоровье опасно для окружающих. Артист две недели боролся с вирусом и одолел его. Однако в период лечения его атаковали неприятные ощущения. Евгений признался, что чувствовал себя недееспособным.
Мужчина сообщил, что театр тяжело приспосабливается к введенным ограничениям, а зрители из-за этого возмущаются и высказывают недовольство. Когда актеры получают положительный результат теста на коронавирус, это становится не только их личной проблемой, но и проблемой всего творческого коллектива. В таких случаях приходится или искать для заболевших артистов достойную замену или вовсе отменять спектакли. "И так, как на минном поле, каждый день. Но мы держимся, стараемся.", – выразился Евгений Миронов.
Популярные темы форума
Заниматься любовью при ребенке
Диего ушел в вечность
Наказали дочь ремнём.
Как перестать ненавидеть женщин?
Не туда
Противный привкус
Хочу ребёнка
Как понравится грузину?
Воспитание детей
Достали уже!