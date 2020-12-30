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"Ответственное решение!": 45-летний Клявер ждет появления внебрачной дочери

Денис Клявер. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант Денис Клявер в официальных и гражданских браках состоял трижды. У него есть два родных сына, две падцерицы и дочь Эвелина от связи с певицей Евой Польной.
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О судьбе внебрачной 15-летней дочки и рассказал музыкант. "С осени Эвелиша ходит в школу SHAD (Московская школа архитектуры ми дизайна, где можно пройти профессиональную подготовку по современным направлениям дизайна и искусства – Прим. ред.), где основные программы обучения – дизаи?н интерьера, графическии? дизаи?н, ландшафтныи? дизаи?н, дизаи?н мебели, дизаи?н костюма, – рассказал Клявер. – А базовые программы для художников – академическии? рисунок, живопись. Помимо этого и другие разнообразные курсы всех видов искусства"

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"Здорово, когда уже в раннем возрасте человек понимает, что ему нравится, и в какую сторону он хочет развиваться", – считает Денис. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" он написал: "Жду дочь с занятии?, с ее стороны было принято ответственное решение получить профессиональное образование по специальности "графическии? дизаи?н" и в дальнеи?шем заниматься компьютернои? графикои?. В свете последних событии? может и мне все-таки сменить вектор деятельности и последовать совету дочери?"

Артист имеет ввиду отсутствие работы у артистов сегодня – с марта нет сольных выступлений, да еще и корпоративы отменились.

Правда, поклонники желание Денис оставить музыку не поддержали. "Образование – это хорошо, но нам вы нужны на сцене с вашими песнями", "Я вас прошу оставаться музыкантом", "Можно совместить! Ведь нам нужны очень песни и хорошее настроение от Дениса Клявера", – пишут в комментариях подписчики.

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Автор: 30 декабря 2020, 11:47 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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