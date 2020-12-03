Все так делают: сын оправдался за хамскую парковку Боярского возле консульства

Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому закон не писан. Его постоянно замечают за нарушением правил дорожного движения. Артист бросает свой "Мерседес", где ему вздумается. Сыну пришлось отдуваться перед обществом за проделки звездного папаши.

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