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Шоу-бизнес
Все так делают: сын оправдался за хамскую парковку Боярского возле консульства

Все так делают: сын оправдался за хамскую парковку Боярского возле консульства

Сергей Боярский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому закон не писан. Его постоянно замечают за нарушением правил дорожного движения. Артист бросает свой "Мерседес", где ему вздумается. Сыну пришлось отдуваться перед обществом за проделки звездного папаши.
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На днях сын Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский обрушился с критикой на власти Санкт-Петербурга за проведенный в "Ледовом дворце" концерт рэпера Басты. Чиновник написал длинную тираду с нравоучениями и угрожающими предупреждениями. Однако, как выяснилось, члены его семьи частенько сами поступаются законом.

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 Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

Пользуясь случаем, подписчики Сергея Михайловича попросили его в комментариях объяснить поведение звездного отца, который постоянно бросает свой автомобиль где придется, нарушая ПДД. Недавно в Сети появилось фото машины Михаила Боярского, припаркованной на тротуаре. Люди были вынуждены идти пешком по проезжей части.

Депутат не растерялся и сказал, что все так делают. Однако ему все-таки пришлось объясниться поподробнее. В своем "Фейсбук" Боярский отметил, что отец оставляет машину воле своего дома. А если он не находит парковочного места, то ставит ее между клумбой и японским консульством. При этом, по словам депутата, другие жители дома делают так же.

"Это устоявшееся место парковки транспорта, между вазонами и будкой охраны японского консульства, сквозного прохода по тротуару там нет, в любом случае нужно идти по проезжей части", – сообщил Сергей Боярский.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

При этом он не стал отрицать, что такая ситуация является нарушением правил дорожного движения. Сын актера предложил штрафовать всех, кто ставит там машины, а не только Михаила Боярского.

Автор: 3 декабря 2020, 14:02 Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михаил Боярский наконец показал внука

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Василий
Пристроил своего бездарного сына , видно там все такие.....
Некогда любимый артист превратился в УГ. А сынок - талантище у него. Сам всего добился. Видного места в ЕР, да и миллионер долларовый. Сам Боярский же честно ответил журналистам недавно: "<цензура> я на вас хотел!". Это сейчас нормальное отношение власти и приближенных к тем, за чей счет они жируют.
Василий
Ответить
Пристроил своего бездарного сына , видно там все такие.....
Гость
Ответить
Интересно, эти приближенные думают, что всегда так будет? настанет время платить рано или поздно. Правда, они за бугор все свалят быстренько...
А кто ж его посадит (с)?
Ответить
С таким сыночком папе вообще ничего не страшно. Да и питерские корни помогают при нынешнем. Сейчас что ни ребенок у приближенных к кормушке - то талантливейший бизнесмен с 5 лет...
Портос
Ответить
Тысяча чертей!
Атос
Ответить
КАНАЛЬЯ!!!
1

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