Все так делают: сын оправдался за хамскую парковку Боярского возле консульства

На днях сын Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский обрушился с критикой на власти Санкт-Петербурга за проведенный в "Ледовом дворце" концерт рэпера Басты. Чиновник написал длинную тираду с нравоучениями и угрожающими предупреждениями. Однако, как выяснилось, члены его семьи частенько сами поступаются законом.
Пользуясь случаем, подписчики Сергея Михайловича попросили его в комментариях объяснить поведение звездного отца, который постоянно бросает свой автомобиль где придется, нарушая ПДД. Недавно в Сети появилось фото машины Михаила Боярского, припаркованной на тротуаре. Люди были вынуждены идти пешком по проезжей части.
Депутат не растерялся и сказал, что все так делают. Однако ему все-таки пришлось объясниться поподробнее. В своем "Фейсбук" Боярский отметил, что отец оставляет машину воле своего дома. А если он не находит парковочного места, то ставит ее между клумбой и японским консульством. При этом, по словам депутата, другие жители дома делают так же.
"Это устоявшееся место парковки транспорта, между вазонами и будкой охраны японского консульства, сквозного прохода по тротуару там нет, в любом случае нужно идти по проезжей части", – сообщил Сергей Боярский.
При этом он не стал отрицать, что такая ситуация является нарушением правил дорожного движения. Сын актера предложил штрафовать всех, кто ставит там машины, а не только Михаила Боярского.
Популярные темы форума
Диего ушел в вечность
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Рашка-Парашка
Вопрос к мужчинам
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Как вас наказывали в детстве?
Парень бьёт
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?