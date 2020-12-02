Народ в шоке от наплевавшей на традиции Елизаветы II

При этом королева не пригласит никого из своих родственников. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в Британии действуют жесткие ограничения на проведение массовых мероприятий. В период новогодних праздников в силу вступят послабления, и англичане смогут собраться семьями.
Увы, Елизавета II не может себе такого позволить. Монаршей особе в будущем году исполнится 95 лет, а ее супругу принцу Филиппу – 100! Чтобы не рисковать, врачи посоветовали королеве отказаться от традиционного ужина в кругу семьи.
Стоит отметить, что Рождество – любимый зимний праздник Елизаветы. Ежегодно за столом она собирала вокруг себя всех родственников: детей, внуков и правнуков. Однако в этом году королева решила показать пример британцам, призвав их таким образом не отмечать святой праздник в шумных компаниях.
После новости о том, что Елизавета II отказалась от традиционного празднования, народ некоторое время пребывал в шоке. Раз уж человек, олицетворяющий для миллионов англичан стабильность, пошел на уступки, значит, дела с коронавирусом действительно обстоят плохо.
Уже известно, как проведут Рождество остальные члены королевской семьи. Например, принц Чарльз и Камилла проведут праздники в своем поместье в Глостершире, а Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети планируют встретить Рождество в особняке родителей герцогини.
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