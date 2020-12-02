Неделя на ИВЛ: стали известны обстоятельства смерти Плотникова от коронавируса

В Москве от осложнений коронавируса умер актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в культовой экранизации повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Актер долго не признавался жене, что болеет.



Народный артист России Борис Плотников скрывал свое тяжелое состояние и не обращался за помощью к врачам. Лишь когда ему стало совсем плохо, он рассказал своей жене о проблеме, однако было уже поздно. Врачи не смогли помочь актеру. На момент обращения за помощью к медикам у него было уже поражено 80 процентов легких. Плотников умер от коронавируса.

Звезда "Собачьего сердца" всячески оберегался от новой инфекции. Возможно это и сыграло с ним злую шутку. Он до последнего не хотел проверяться на ковид. "Скрывал, что заболевает и не обращался к врачам", – рассказала вдова Бориса Плотникова.

В последнее время профессор преподавал в ГИТИСе и руководил художественной мастерской. Его коллеги рассказали журналистам, что эпидемия довела его до депрессии, он очень боялся заразиться. К тому же, актер страдал от гипертонии и слабых сосудов. Он понимал, что в случае заболевания у него могут быть осложнения. О том, что Борис Плотников умер от коронавируса, сообщили днем 2 декабря в вузе. По словам администрации, актер попал в больницу уже в тяжелом состоянии. Он пробыл там неделю. Его подключили к ИВЛ, но это не помогло.

Коллеги актера выражают соболезнования об уходе звезды. Режиссер "Собачьего сердца", первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко рассказал, что Плотников фактически сам создал роль доктора Борменталя в фильме.

"Тем, что он снимался в "Собачьем сердце", я очень доволен и счастлив, потому что он сделал эту роль", – отметил режиссер в комментарии RT.

Борис Плотников умер от коронавируса на 72-м году жизни. Он снимался в кино и играл на сценах МХТ им. Чехова, Театра Советской армии, Московского театра сатиры.