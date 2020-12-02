Скончалась звезда "Собачьего сердца" Борис Плотников

По словам администрации учебного заведения, актер лечился от коронавирусной инфекции. Неделю звезда советского кино пролежала в больнице на аппарате ИВЛ. Артисту был 71 год.
Борис Плотников был профессором ГИТИСа и руководил художественной мастерской. За свою карьеру актер выходил на сцены МХТ им. Чехова, Театра Советской армии, Московского театра сатиры.
Также сыграл немало ролей в кино. Самым запоминающимся для зрителей стало появление Бориса Плотникова в экранизации повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Артист воплотил образ помощника профессора Преображенского, которого сыграл Евгений Евстигнеев. Доктор Борменталь в исполнении Бориса Плотникова полюбился зрителям.
Кроме "Собачьего сердца" артист появился в таких картинах, как "Емельян Пугачев", "Холодное лето пятьдесят третьего", "Восхождение" и многих других. Также снимался в сериалах "Годунов" и "Крылья империи".
Напомним, Борис Плотников родился в 1949 году в Свердловской области. После окончания школы поступил в местный театральный университет, а затем некоторое время проработал в Свердловском ТЮЗе.
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