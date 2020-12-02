Скончалась звезда "Собачьего сердца" Борис Плотников

В Москве скончался актер Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в культовой экранизации повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Смерть подтвердили в пресс-службе ГИТИСа, где артист преподавал.

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