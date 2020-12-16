Насиловал женщин и детей, торговал людьми: в Канаде задержали известного модельера

Накануне в Канаде задержали модельера и предпринимателя Петера Найгарда. 79-летнего владельца Nygard Grouр в чем только не обвиняют. Ему приписывают склонение женщин к проституции, торговлю людьми, организацию секс-вечеринок с несовершеннолетними, изнасилования и многое другое.

Дело против бизнесмена завели еще в феврале. Тогда коллективный иск подали несколько женщин, когда-либо пострадавших от его действий. За год к делу присоединилось в общей сложности 57 девушек, среди которых много несовершеннолетних.

Они обвинили Петера Найгарда в принуждении к сексу, причем не только традиционному, но и с элементами насилия и фетишизма. По данным СМИ, бизнесмен использовал свою компанию, чтобы заманивать девушек в "модельный" бизнес, хотя на самом деле использовал их для собственных развлечений и продажи. На людях он называл спутниц ассистентками или секретаршами.

Преступления совершались на территории Америки, Канады, Багамских островов и, вероятно, ряда других стран. Петера Нейгарда арестовали до 13 января. Бизнесмен все обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что рассказы об оргиях придуманы его завистливым соседом.

Стоит отметить, кроме всех выше перечисленных преступлений, есть показания его собственных сыновей. Как оказалось, в начале нулевых Петер Нейгард брал с собой на вечеринки мальчиков, которым на тот момент было около 14 лет. Он принуждал юношей вступать в сексуальные отношения со своими подругами. Известно, что у бизнесмена есть семеро детей от четырех разных женщин, имена пострадавших держатся в секрете.