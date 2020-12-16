Стала много тратить: обедневший сын Валерии пожаловался на беременную жену

22-х летний Арсений Шульгин уже очень скоро станет папой. Он строит далекоидущие планы и предполагает, что к 27-и годам у них с супругой будет три ребенка. Однако не ко всем тяготам семейной жизни молодой человек был готов.

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