Стала много тратить: обедневший сын Валерии пожаловался на беременную жену

Недавно в социальной сети он пожаловался, что жена стала тратить много денег на покупки в интернете, для которых уже нет места в их доме. "Пришли домой, а тут нас ждут посылки. Лиана все заказывает и заказывает. Эх, друзья, пожалейте меня", – грустно сказал Арсений.
Вероятно, девушку, как и многих, изменило материнство. Все вещи, которые она заказывает, вовсе не для нее или мужа. Это одежда и игрушки для малышки. "Ну, ладно, это все для ребеночка", – смеется он.
Ранее Лиана писала, что сначала не испытывала никакого дискомфорта от беременности, однако недавно поняла, что поправилась больше, чем на десять килограммов. Теперь девушка переживает, что больше никогда не вернется в обычную форму.
Напомним, пара охотно делится подробностями семейной жизни. Недавно Лиана показала результаты последнего УЗИ: очень скоро на свет появится их дочь. Поклонники скептически относятся к браку сына Валерии.
Известно, что влюбленные познакомились в 2019 году, а уже летом 2020 года Арсений сделала девушке предложение в элитном ресторане. Пандемия не стала помехой для их свадьбы, они отметили ее в загородном доме, а затем отправились в свадебное путешествие. Поклонники недоумевали, почему пара приняла решение так быстро. Оказалось, что все дело было именно в беременности Лианы.
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