"С годами начинаешь понимать, кто есть кто": Дружинина бросилась к цветущему Добронравову

По словам 84-летней Дружининой, с Добронравовым она столкнулась случайно. Встречу со звездой сериала "Сваты" Светлана Сергеевна назвала неожиданной и очень приятной.
В личном "Инстаграм" режиссер фильма "Гардемарины, вперед!" опубликовал свежее видео. В кадре Дружинина бросается в объятия звезды сериала "Сваты".
"Ой, лапочка! Я тебя очень люблю! С годами начинаешь понимать, кто есть кто", – говорит довольная Светлана Сергеевна. "Взаимно", – с улыбкой отвечает знаменитости Федор Добронравов.
Отметим, что актер сериала "Сваты" отлично выглядит. Судя по всему, летний загородный отдых пошел артисту на пользу. Знаменитость буквально расцвела.
Как писали "Дни.ру", в конце июня Федор Добронравов покинул Театр сатиры, в котором проработал 16 лет. Артист заявил, что устал от сцены. Параллельно появились слухи о том, что звезда сериала "Сваты" отказалась от зарплаты в миллион рублей в месяц. Поговаривали, что худрук театра Александр Ширвиндт предлагал Федору Добронравову большой гонорар с условием: взамен актер отказывается от всех сторонних проектов. Это предложение знаменитость отклонила.
Напомним, в марте 2018 года звезда сериала "Сваты" пережила инсульт. Некоторое время Федор Добронравов восстанавливался после удара. В 2019-м вновь появились тревожные новости о звезде – сообщалось, что артист попал в больницу в предынсультном состоянии. С тех пор в Сети постоянно появляются слухи о проблемах знаменитости со здоровьем.
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