В обнимку с девочкой: в Сети появилось редкое фото 75-летнего Хазанова

До сценической карьеры артист пародировал звезд – Луи де Фюнеса, Льва Лещенко, своего кумира детства Аркадия Райкина. Сегодня миниатюры артиста "Кулинарный техникум", "Геракл", "Попугай" разошлись на цитаты. Голосом юмориста говорят всем известные герои мультфильмов "Возвращение блудного попугая" и "Приключения кота Леопольда".
В честь юбилея дочь Геннадия Хазанова Алиса тепло поздравила отца. Она опубликовала архивное редкое фото артиста в своем "Инстаграм".
"С днем рождения папа, с юбилеем! Моя любовь к тебе безусловна. И как говорит наша мама, ты – эпоха!!!" – написала 46-летняя дочь артиста.
Геннадий Хазанов уже 50 лет состоит в браке со Златой Эльбаум. Они познакомились, когда Злата работала ассистентом режиссера Марка Розовского, а Хазанов был конферансье у Леонида Утесова. Сначала Злата гастролировала вместе с супругом, а потом занялась бизнесом.
Дочь Хазанова тоже выбрала для себя профессию, связанную с искусством. Восемь лет она служила в Большом театре, но из-за травмы оставила балет. Во Франции она прошла курсы актерского мастерства и стала сниматься в кино. В ее фильмографии "Сказка про темноту", "Женщина в черном", "Краткий курс счастливой жизни" и другие российские и зарубежные картины.
Популярные темы форума
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Воспитание детей
Достали уже!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Д Н Ишки прикольный форум!
Вопрос к мужчинам
Почему в раннем детстве девочки сосут пальцы на руках?
Начальник похотливое животное