В обнимку с девочкой: в Сети появилось редкое фото 75-летнего Хазанова

1 декабря Геннадий Хазанов отмечает юбилей 75 лет. В своей карьере он прошел долгий путь – от конферансье в оркестре Леонида Утесова до Народного артиста РСФСР и руководителя Московского театра эстрады.

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