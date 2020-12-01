"Выставляют себя потерпевшими": сын Боярского врезал звездам за жалобы на жизнь

Из-за эпидемии коронавируса многие российские звезды остались без заработка. Концерты запрещены, массовые сборы людей тоже. Певцы потратили большие деньги на организацию своих шоу, но из-за ограничений прогорели.
Из-за сложившейся ситуации многие артисты попросили государственной поддержки. Первым за музыкальную братию заступился продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что певцам нужно платить пособие за отсутствие работы. Сергей Глушко тоже придерживается такого мнения.
Сын актера Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский раскритиковал звезд за это. По его мнению, господдержка для звезд нецелесообразна.
"Оставим это на совести тех, кто считает возможным на фоне общей беды выставлять себя потерпевшими в каком-то особом плане", – приводит слова Боярского ФАН.
Депутат добавил, что ограничения введены только на полные залы. Певцы спокойно могут собирать 50 процентов аудитории на своих выступлениях. То есть на концерт могут прийти максимум тысяча человек. Скорее всего, музыкантов такое положение дел просто не устраивает, ведь доход от таких концертов будет совсем низкий.
Ранее Сергей Боярский сделал выговор рэперу Басте, который несмотря на ограничения по коронавирусу устроил концерт в Санкт-Петербурге.
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