70-летний Боярский пожаловался на необратимые возрастные изменения: Брюзгливый старый ворчун

Михаил Боярский последнее время все чаще высказывает резкое мнение относительно происходящего в мире. Артист понимает, что уже не молод, и его уж очень сильно раздражает молодежь.

Он не отрицает, что у каждого свой путь и своя дорога. В личном блоге актер заявил, что во многом не согласен с тем, чем живут молодые люди. Например, звезду раздражает, что теперь все постоянно общаются с помощью гаджетов, он же привык обо всем говорить в глаза. "Цифровая эпоха захватила", – вздыхает Михаил Боярский.

По словам актера, он не уверен, что прав, но последние годы испытывает все больше неприязни. Вероятно, действительно дело в возрасте, с каждой новой цифрой в паспорте становится сложнее принимать неизбежность конца. "Нам милы те годы, когда были молоды, и непонятны те, которые предстоят", – говорит Михаил Боярский.

Артист считает, что ему нужно стараться с юмором относиться к изменениям мира. "Я брюзгливый старый ворчун", – шутит исполнитель роли Д'Артаньяна. Поклонники поспешили успокоить звезду, отметив, что любят ее в любых проявлениях.

"Вы нам нравитесь такой, какой Вы есть (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Советы старшего поколения бесценны, ибо сейчас сложно молодым людям, у которых стерты морально-этические нормы", "Ворчите сколько хотите)) но вы наш любимый Д’Артаньян", "Слышала о Вашем не простом характере, контролируйте эмоции, мы Вас любим маэстро", – написали в комментариях.