"Швыдкого надо гнать голышом по городу": вышвырнутый из "Ледникового периода" шоумен устроил скандал

Владимир Маркони эмоционально прокомментировал собственный провал на шоу. Шоумен назвал "Ледниковый период" потрясающим приключением и выразил несогласие с оценками жюри.
Прокат Маргариты Дробязко и Владимира Маркони арбитры Татьяна Навка, Филипп Киркоров и Татьяна Тарасова оценили в 6.0 каждый. Между тем Михаил Швыдкой оценил номер шоумена и фигуристки в 5.8 балла.
"Швыдкой – слепец, его под суд", – резко высказался Маркони в личном "Инстаграм".
Владимир заявил, что уже отправился в прошлое на машине времени. Там Маркони испортил карьеру Швыдкому. "Устроил, чтобы его поперли из министерства", – добавил шоумен. Экс-участник "Ледникового периода-7" отметил, что медиаменеджер украл все свои идеи у надувной куклы, которую снимали в одной из программ на телеканале "Культура".
"Швыдкого надо гнать голышом по городу", – иронично высказался Маркони.
Досталось от обиженного экс-участника ледового шоу Елене Исинбаевой. Российская прыгунья с шестом, по словам шоумена, должна быть разжалована. Спортсменке необходимо запретить любить родину в наказание. Владимир язвительно назвал Елену оратором, мыслителем и мастером слова.
"Я понимаю что этот спорт максимально субъективен, НО ЧТОБЫ НАСТОЛЬКО? СЕРЬЕЗНО? СЕРЬЕЗНО?" – видимо эти вопросы были на размагниченной пленке, не записались и не вошли в эфир. И из программы мои вопросы к Швыдкому и Исинбаевой и то как я осуждаю Швыдкого, хулю, распекаю и требую поменять оценки тоже (...) пропали – видимо пленку съела собака (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – с юмором написал Владимир Маркони.
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