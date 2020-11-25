"Когда ты уходишь": Топалов подлизывается к Тодоренко после скандала с разводом

На прошлой неделе Регина Тодоренко поговорила в прямом эфире своего "Инстаграм" с психологом и рассказала о непростых жизненных ситуациях. Ведущая призналась, что после родов у нее временно испортились отношения с мужем Владом Топаловым. У них даже начался кризис.
Несмотря ни на что, Регина утверждает, что сейчас все в прошлом, и в паре царит идиллия. Но поклонники то не забыли, как она говорила о разводе, и не раз. Поэтому теперь за парой пристально следят фанаты.
Недавно Регина опубликовала свежее фото в своем "Инстаграм", на котором предстала с сыном без главы семейства. В тексте она рассказала, как уходит на работу от мужа и ребенка. Фото тут же прокомментировал Влад Топалов. "Оба плачем, когда ты уходишь", – написал он.
Поклонники похвалили телеведущую за то, что она все успевает – и работать, и ухаживать за сыном. Фанаты пожелали семейству процветания.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Влад Топалов устал от ненависти, которая льется на него из соцсетей, и решил удалить свои страницы.
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