"Когда ты уходишь": Топалов подлизывается к Тодоренко после скандала с разводом

В Сети периодически появляются новости о том, что у Регины Тодоренко и Влада Топалова не все так гладко. Топалова обвиняли в неприкрытом флирте с коллегой, а Тодоренко и вовсе была замечена за поцелуем в губы с партнером по ледовому шоу. Теперь любимцам миллионов приходится объясняться перед своей аудиторией.

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