Тодоренко сделала странный подарок на день рождения Топалова

25 октября Владу Топалову исполнилось 35 лет. На день рождения Регина Тодоренко подарила супругу необычный мастер-класс – кулинарный.

В личном блоге актриса опубликовала семейное селфи с мероприятия. Ребята отправились на мастер-класс вместе с сыном Мишей – мальчику скоро исполнится два года. Пока певец учился готовить изысканные блюда, телеведущая все документировала – снимала видео и фото.

По словам Регины Тодоренко, они с мужем обожают готовить и, конечно, есть. У них всегда в холодильнике есть мясо, соус песто, семга и базилик. А на кухонной полке у ребят стоят макароны всех сортов и видов. "Папа готовит, вся семья наедается досыта", – призналась актриса.

Поклонники с восторгом приняли рассказ Регины Тодоренко о семейных кулинарных традициях. Некоторые поделились тем, что у них есть на кухне.

"Банки с вареньем стоят (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У большинства там мышка повесилась", "Вы такие улыбашки классные!!! Счастья вам огромного! Трудоголики всех вам благ!", "Ой, дети очень любят готовить, мой постоянно участвует, особенно, когда снимаю для блога", – написали в комментариях.

В одном из недавних интервью Регина Тодоренко призналась: она мечтает о том, чтобы ее увековечили. Девушка хочет, чтобы в честь нее открыли памятник, возле которого люди будут загадывать желания.